Traffico Roma del 19-03-2020 ore 17:30

emergenza coronavirus rimodulato il servizio sulle reti Atac e Roma TPL per bus tram e metropolitane ultima dai capolinea alle ore 21 sospeso il servizio dei bus notturni orario ridotto anche sulle ferrovie roma-lido termini-giardinetti di contagio ha chiuse alcune biglietterie rimodulati gli orari anche dei parcheggi di scambio e dettagli su Mercy a roma.it roma.it Anticipata la seconda fase dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della galleria Giovanni XXIII è chiuso il tunnel a scendere in direzione dello Stadio Olimpico Salariacorsi alternativi sono la panoramica oppure via della Camilluccia & via dei Colli della Farnesina infine sono stati prorogati fino al 22 Marzo i lavori su via Aurelia nel tratto compreso tra il Km 9 e 600 e il km 8 e tutti i dettagli su morsi a Roma.it

