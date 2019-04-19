Traffico Roma del 19-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 18 APRILE 2019 ORE 07:20 mr
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO AL MOMENTO INTENSO IN ENTRATA A ROMA MA SENZA PARTICOLARI
DIFFICOLTÀ
SULLE CONSOLARI IN INGRESSO TRAFFICO INTENSO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA SAXA
RUBRA E CORSO DI FRANCIA
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA
CASILINA E VIA ARDEATINA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PALMIRO TOGLIATTI E LA
TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO.
E CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E CORSO
DI FRNACIA PER LAVORI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCIDENTE SEGNALATO IN VIA EMANUELE FILIBERTO IN PROSSIMITÀ DI VIA STATILIA
CHIUSA AL TRAFFICO VIA TRIONFALE PER ACCERTAMENTI TECNICI TRA FORNICE SAN
FILIPPO NERI E VIA FRATELLI GUALANDI IN DIREZIONOE CENTRO.
QUESTA MATTINA IN PIAZZA DEL POPOLO A PARTIRE DALLE 10 AVRÀ LUOGO UNA
MANIFESTAZIONE CHE TERMINERÀ INTORNO ALLE 15 SONO PREVISTE DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELLL’AREA CIRCOSTANTE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 13 LA FERMATA DELLA METRO B
COLOSSEO SARÀ CHIUSA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS.
RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA SULLA METRO A DELLE FERMATE DI REPUBBLICA,
BARBERINI, E SPAGNA, PER QUESTE È ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA
SOSTITUTIVO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma