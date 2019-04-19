Traffico Roma del 19-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 07:50 mr
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
QUESTA MATTINA CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO SCARSA IN INGRESSO IN CITTÀ
TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE
PONTI VERSO IL CENTRO
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA
CASILINA E VIA ARDEATINA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST IN DIREZIONE CENTRO.
E CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA
PER LAVORI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCIDENTE SEGNALATO IN VIA EMANUELE FILIBERTO IN PROSSIMITÀ DI VIA STATILIA
CODE SU VIA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E L’OSPEDALE SAN FILIPPO
NERI …QUI È STATO ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER ACCERTAMENTI
TECNICI PROPRIO A PARTIRE DAL SAN FILIPPO NERI A VIA FRATELLI GUALANDI
IN DIREZIONE CENTRO.
QUESTA MATTINA IN PIAZZA DEL POPOLO A PARTIRE DALLE 10 AVRÀ LUOGO UNA
MANIFESTAZIONE CHE TERMINERÀ INTORNO ALLE 15 SONO PREVISTE DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELLL’AREA CIRCOSTANTE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 13 LA FERMATA DELLA METRO B
COLOSSEO SARÀ CHIUSA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS.
RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA SULLA METRO A DELLE FERMATE DI REPUBBLICA,
BARBERINI, E SPAGNA, PER QUESTE È ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA
SOSTITUTIVO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma