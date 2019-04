Traffico Roma del 19-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 07:50 mr



QUESTA MATTINA CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO SCARSA IN INGRESSO IN CITTÀ

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE

PONTI VERSO IL CENTRO

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA

CASILINA E VIA ARDEATINA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

EST IN DIREZIONE CENTRO.

E CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA

PER LAVORI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

INCIDENTE SEGNALATO IN VIA EMANUELE FILIBERTO IN PROSSIMITÀ DI VIA STATILIA

CODE SU VIA TRIONFALE TRA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI E L’OSPEDALE SAN FILIPPO

NERI …QUI È STATO ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER ACCERTAMENTI

TECNICI PROPRIO A PARTIRE DAL SAN FILIPPO NERI A VIA FRATELLI GUALANDI

IN DIREZIONE CENTRO.

QUESTA MATTINA IN PIAZZA DEL POPOLO A PARTIRE DALLE 10 AVRÀ LUOGO UNA

MANIFESTAZIONE CHE TERMINERÀ INTORNO ALLE 15 SONO PREVISTE DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELLL’AREA CIRCOSTANTE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 13 LA FERMATA DELLA METRO B

COLOSSEO SARÀ CHIUSA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS.

RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA SULLA METRO A DELLE FERMATE DI REPUBBLICA,

BARBERINI, E SPAGNA, PER QUESTE È ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA

SOSTITUTIVO.

