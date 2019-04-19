Traffico Roma del 19-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 08:20 mr
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO SENZA PARTICOLARI DISAGI AL MOMENTO NELLA CAPITALE
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA
DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA
RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA TIBURTINA SU ENTRAMBE LE
CARREGGIATE
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE
EST IN DIREZIONE CENTRO.
E CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA
PER LAVORI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCIDENTE SEGNALATO IN VIA EMANUELE FILIBERTO IN PROSSIMITÀ DI VIA STATILIA
INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIPOLI IN DIREZIONE
PORTA PIA
CODE SU VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI
…QUI È STATO ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER ACCERTAMENTI
TECNICI PROPRIO A PARTIRE DAL SAN FILIPPO NERI A VIA FRATELLI GUALANDI IN
DIREZIONE CENTRO.
QUESTA MATTINA IN PIAZZA DEL POPOLO A PARTIRE DALLE 10 AVRÀ LUOGO UNA
MANIFESTAZIONE CHE TERMINERÀ INTORNO ALLE 15 SONO PREVISTE DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELLL’AREA CIRCOSTANTE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 13 LA FERMATA DELLA METRO B
COLOSSEO SARÀ CHIUSA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS.
RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA SULLA METRO A DELLE FERMATE DI REPUBBLICA,
BARBERINI, E SPAGNA, PER QUESTE È ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA
SOSTITUTIVO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma