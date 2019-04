Traffico Roma del 19-04-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 08:20 mr



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO SENZA PARTICOLARI DISAGI AL MOMENTO NELLA CAPITALE

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA

DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA

RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA TIBURTINA SU ENTRAMBE LE

CARREGGIATE

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE

EST IN DIREZIONE CENTRO.

E CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA

PER LAVORI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

INCIDENTE SEGNALATO IN VIA EMANUELE FILIBERTO IN PROSSIMITÀ DI VIA STATILIA

INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIPOLI IN DIREZIONE

PORTA PIA

CODE SU VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI

…QUI È STATO ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER ACCERTAMENTI

TECNICI PROPRIO A PARTIRE DAL SAN FILIPPO NERI A VIA FRATELLI GUALANDI IN

DIREZIONE CENTRO.

QUESTA MATTINA IN PIAZZA DEL POPOLO A PARTIRE DALLE 10 AVRÀ LUOGO UNA

MANIFESTAZIONE CHE TERMINERÀ INTORNO ALLE 15 SONO PREVISTE DIFFICOLTÀ DI

CIRCOLAZIONE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELLL’AREA CIRCOSTANTE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE OGGI A PARTIRE DALLE ORE 13 LA FERMATA DELLA METRO B

COLOSSEO SARÀ CHIUSA AL PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS.

RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA SULLA METRO A DELLE FERMATE DI REPUBBLICA,

BARBERINI, E SPAGNA, PER QUESTE È ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA

SOSTITUTIVO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma