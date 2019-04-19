Traffico Roma del 19-04-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 09:50 mr
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA BREVI CODE DA VIA
NOMENTANA A VIA TIBURTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA PONTINA E LA VIA TUSCOLANA
E CODE INVECE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E CORSO DI
FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
CODE PER INCIDENTE SU VIA CASILINA ZONA TORRE MAURA ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO
INCIDENTE E CODE ANCHE SU CORSO DI FRANCIA IN PROSSIMITÀ DELLA TANGENZIALE
EST VERSO IL CENTRO.
CODE SU VIA TRIONFALE TRA VIA CASAL DEL MARMO E L’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI
…QUI È STATO ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER ACCERTAMENTI
TECNICI PROPRIO A PARTIRE DAL SAN FILIPPO NERI A VIA FRATELLI GUALANDI IN
DIREZIONE CENTRO.
QUESTA MATTINA IN PIAZZA DEL POPOLO A PARTIRE DALLE 10 AVRÀ LUOGO UNA
MANIFESTAZIONE CHE TERMINERÀ INTORNO ALLE 15 SONO PREVISTE DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE E LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELLL’AREA CIRCOSTANTE.
OGGI IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS A PARTIRE DALLE 13 E FINO A CESSATE
ESIGENZE SARANNO INTERDETTE AL TRAFFICO NUMEROSE VIE DI ACCESSO AL COLOSSEO
PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
INOLTRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO SARÀ CHIUSA LA FERMATA DELLA METRO B COLOSSEO.
PER AVERE MAGGIORI DETTAGLI SUI DIVIETI È POSSIBILE CONSULTARE ANCHE IL
SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma