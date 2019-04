Traffico Roma del 19-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 11:20 mr

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA BREVI CODE TRA OSPEDALE

S. ANDREA E PIÙ AVANTI DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO

IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA VIA DEL MARE E VIA CASILINA

PROSEGUONO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA. SI

REGISTRANO CODE IN TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA IN

DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

RESTIAMO IN TANGENZIALE CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA

A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI..

CODE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SU VIA CASAL DEL MARMO E PROSEGUENDO SU VIA TRIONFALE FINO VIA

GIUSEPPE BARELLAI …QUI È STATO ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER

ACCERTAMENTI TECNICI PROPRIO A PARTIRE DAL SAN FILIPPO NERI A VIA FRATELLI

GUALANDI IN DIREZIONE CENTRO.

IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA SS AURELIA CODE A PARTIRE DAL RACCORDO

ANULARE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE

LUMBROSO

SI STA SVOLGENDO IN QUESTE ORE IN PIAZZA DEL POPOLO UNA MANIFESTAZIONE

CHE TERMINERÀ INTORNO ALLE 15 AL MOMETO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO IN

TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

INFINE OGGI IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS A PARTIRE DALLE 13 E FINO A

CESSATE ESIGENZE SARANNO INTERDETTE AL TRAFFICO NUMEROSE VIE DI ACCESSO

NELL’AREA CIRCOSTANTE IL COLOSSEO PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE

ALLA SEGNALETICA.

INOLTRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO SARÀ CHIUSA LA FERMATA DELLA METRO B COLOSSEO.

DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 51,75,81,85,87 E 118.

ED IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI LA QUESTURA HA ATTIVATO NEL CENTRO

DI ROMA LA “GREEN ZONE” ALL’INTERNO DELLA QUALE NON SARANNO CONSENTITE

MANIFESTAZIONE E NON POTRANNO ACCEDERE I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI

ANCHE SE DI MASSA INFERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE.

PER AVERE MAGGIORI DETTAGLI SUI DIVIETI È POSSIBILE CONSULTARE ANCHE IL

SITO ROMA.LUCEVERDE.IT

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma