Traffico Roma del 19-04-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 11:20 mr
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA BREVI CODE TRA OSPEDALE
S. ANDREA E PIÙ AVANTI DA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO
IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA VIA DEL MARE E VIA CASILINA
PROSEGUONO I LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA CORSO DI FRANCIA. SI
REGISTRANO CODE IN TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E CORSO DI FRANCIA IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
RESTIAMO IN TANGENZIALE CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA
A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI..
CODE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SU VIA CASAL DEL MARMO E PROSEGUENDO SU VIA TRIONFALE FINO VIA
GIUSEPPE BARELLAI …QUI È STATO ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER
ACCERTAMENTI TECNICI PROPRIO A PARTIRE DAL SAN FILIPPO NERI A VIA FRATELLI
GUALANDI IN DIREZIONE CENTRO.
IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA SS AURELIA CODE A PARTIRE DAL RACCORDO
ANULARE PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE
LUMBROSO
SI STA SVOLGENDO IN QUESTE ORE IN PIAZZA DEL POPOLO UNA MANIFESTAZIONE
CHE TERMINERÀ INTORNO ALLE 15 AL MOMETO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO IN
TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
INFINE OGGI IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS A PARTIRE DALLE 13 E FINO A
CESSATE ESIGENZE SARANNO INTERDETTE AL TRAFFICO NUMEROSE VIE DI ACCESSO
NELL’AREA CIRCOSTANTE IL COLOSSEO PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA.
INOLTRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO SARÀ CHIUSA LA FERMATA DELLA METRO B COLOSSEO.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 51,75,81,85,87 E 118.
ED IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI LA QUESTURA HA ATTIVATO NEL CENTRO
DI ROMA LA “GREEN ZONE” ALL’INTERNO DELLA QUALE NON SARANNO CONSENTITE
MANIFESTAZIONE E NON POTRANNO ACCEDERE I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI
ANCHE SE DI MASSA INFERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE.
PER AVERE MAGGIORI DETTAGLI SUI DIVIETI È POSSIBILE CONSULTARE ANCHE IL
SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma