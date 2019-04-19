Traffico Roma del 19-04-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 13:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA
TRA L’USCITA PER FIUMICINO E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD;
INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA
TIBURTINA.
TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
CODE A TRATTI SULLA VIA FLAMINIA TRA LA TANGENZIALE E IL GRA IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
LAVORI SULLA VIA AURLEIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA ILGRA E VIAPIO SPEZI,
IN USCITA DALLA CAPITALE.
MANIFESTAZIONE IN PIENO SVOLGIMENTO IN PIAZZA DEL POPOLO; TERMINE PREVISTO
PER ORE 15.00.
CHIUSE, IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS, FINO A CESSATE ESIGENZE NUMEROSE
VIE DI ACCESSO ALL’AREA CIRCOSTANTE IL COLOSSEO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SARÀ CHIUSA LA
FERMATA DELLA METRO B COLOSSEO.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 51,75,81,85,87 E 118.
PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE MOFIFICHE E SUI DIVIETI POSSIBILE CONSULTARE
IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma