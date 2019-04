Traffico Roma del 19-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 13:20 P.F.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA

TRA L’USCITA PER FIUMICINO E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD;

INCOLONNAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E VIA

TIBURTINA.

TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXII E VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

CODE A TRATTI SULLA VIA FLAMINIA TRA LA TANGENZIALE E IL GRA IN

QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

LAVORI SULLA VIA AURLEIA INCOLONNANO IL TRAFFICO TRA ILGRA E VIAPIO SPEZI,

IN USCITA DALLA CAPITALE.

MANIFESTAZIONE IN PIENO SVOLGIMENTO IN PIAZZA DEL POPOLO; TERMINE PREVISTO

PER ORE 15.00.

CHIUSE, IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS, FINO A CESSATE ESIGENZE NUMEROSE

VIE DI ACCESSO ALL’AREA CIRCOSTANTE IL COLOSSEO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SARÀ CHIUSA LA

FERMATA DELLA METRO B COLOSSEO.

DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 51,75,81,85,87 E 118.

PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE MOFIFICHE E SUI DIVIETI POSSIBILE CONSULTARE

IL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT

