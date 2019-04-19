Traffico Roma del 19-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 15:20 SS.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE A PARTIRE DALLO SVINCOLO
DELL’OSTIENSE FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. UN’ALTRO
INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO
ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
IN USCITA DA ROMA UN ALTRO INCIDENTE SU VIALE TECNOPOLO CREA RALLENTAMENTI
ALL’INCROCIO CON VIA TIBURTINA.
IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS CHIUSE AL TRAFFICO NUMEROSE VIE DI ACCESSO
NELL’AREA CIRCOSTANTE IL COLOSSEO PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CHIUSA LA FERMATA DELLA METRO B
COLOSSEO.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 51,75,81,85,87 E 118.
ED IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI LA QUESTURA HA ATTIVATO NEL CENTRO
DI ROMA LA “GREEN ZONE” ALL’INTERNO DELLA QUALE NON SARANNO CONSENTITE
MANIFESTAZIONE E NON POTRANNO ACCEDERE I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI
ANCHE SE DI MASSA INFERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE.
PER AVERE MAGGIORI DETTAGLI SUI DIVIETI È POSSIBILE CONSULTARE ANCHE IL
SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma