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Traffico Roma del 19-04-2019 ore 17:30

di - 19 Aprile 2019 - 17:30

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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE  2019 ORE 17:20 SS.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE  DALLO SVINCOLO DELL’OSTIENSE
FINO ALLA TUSCOLANA  IN CARREGGIATA ESTERNA. , IN CARREGGIATA INTERNA CODE
PER TRAFFICO TRA LO SVINCOLO DELLA CASSIA E CASTEL GIUBILEO. UN’ALTRO
INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI  SU VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE
EST E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
UN TERZO INCIDENTE SU VIA FLAMINIA NUOVA SI VIAGGIA A RILENTO ALL’ALTEZZA
DI VIA VALDAGNO.CODE A TRATTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD  DAL RACCORDO
ANULARE A MONTEPORZIO IN DIREZIONE DELLA A1.
IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS CHIUSE AL TRAFFICO NUMEROSE VIE DI ACCESSO
NELL’AREA CIRCOSTANTE IL COLOSSEO PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA. RIPERCUSSIONI NELLE ZONE  LIMITROFE IN PARTICOLARE
TRAFFICO MOLTO INTENSO E RALLENTATO NELLA ZONA DELLE TERME DI CARACALLA E
SAN GIOVANNI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO  CHIUSA LA FERMATA DELLA METRO B
COLOSSEO.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 51,75,81,85,87 E 118.
ED IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI LA QUESTURA HA ATTIVATO NEL CENTRO
DI ROMA LA “GREEN ZONE” ALL’INTERNO DELLA QUALE NON SARANNO CONSENTITE
MANIFESTAZIONE E NON POTRANNO ACCEDERE I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI
ANCHE SE DI MASSA INFERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE.
PER AVERE MAGGIORI DETTAGLI SUI DIVIETI È POSSIBILE CONSULTARE ANCHE IL
SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
PER IL MOMENTO E’ TUTTO  AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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