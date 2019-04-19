Traffico Roma del 19-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 18:20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO MOLTO INTENSO PER GLI SPOSTAMENTI IN USCITA DALLA CAPITALE.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA A1 DALLA A24 ROMA L’AQUILA FINO
A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA
DIRAMAZIONE ROMA SU
DALL’USCITA DI MONTEPORZIO FINO AL BIVIO CON L’AUTOSOLE SEMPRE IN DIREZIONE
NAPOLI.
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALL VIA
TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL DA VIA FILIPPO
FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
IN CITTÀ IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS CHIUSE AL TRAFFICO NUMEROSE VIE DI
ACCESSO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL COLOSSEO.
PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
RIPERCUSSIONI NELLE ZONE LIMITROFE IN PARTICOLARE TRAFFICO MOLTO INTENSO
E RALLENTATO NELLA ZONA DELLE TERME DI CARACALLA E SAN GIOVANNI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CHIUSA LA FERMATA DELLA METRO B
COLOSSEO.
DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 51,75,81,85,87 E 118.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma