Traffico Roma del 19-04-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CODE DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA

FINO ALLA RUSTICA IN CARREGGIATA INTERNA,PER UN ALTRO INCIDENTE IN

CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLO SVINCOLO

DI CIAMPINO. .SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST

DALL’USCITA DI VIA TIBURTINA FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24, DIREZIONE SAN

GIOVANNI.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA A1 DALLA A24 ROMA L’AQUILA FINO

A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD DA SAN CESAREO FINO AL BIVIO CON L’AUTOSOLE SEMPRE IN

DIREZIONE NAPOLI.

IN CITTÀ IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS CHIUSE AL TRAFFICO NUMEROSE VIE DI

ACCESSO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL COLOSSEO.

PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

RIPERCUSSIONI NELLE ZONE LIMITROFE IN PARTICOLARE TRAFFICO MOLTO INTENSO

E RALLENTATO NELLA ZONA DELLE TERME DI CARACALLA E SAN GIOVANNI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CHIUSA LA FERMATA DELLA METRO B

COLOSSEO.

DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS 51,75,81,85,87 E 118.

