Traffico Roma del 19-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 19:50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
GIORNATA DI PARTENZE QUELLA DI OGGI A CAUSA DI QUANTI TRASCORRERANNO IL
PERIODO PASQUALE NEI LUOGHI DI VILLEGGIATURA.;
AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN QUESTO VENERDÌ L’ASSENZA DEI MEZZI PESANTI,
MEZZI PESANTI CHE RESTERANNO FERMI SINO ALLE 22.00 SULL’INTERA RETE VIARIA
NAZIONALE SALVO I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE.
DOMANI SABATO 20 APRILE NUOVO STOP DALLE 9.00 ALLE 16.00.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI A PARTIRE DAL
BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; A
COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE.
RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
DA SAN CESAREO AL BIVIO CON L’AUTOSOLE SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI.
IN CITTÀ IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS CHIUSE AL TRAFFICO NUMEROSE VIE DI
ACCESSO NELL’AREA CIRCOSTANTE IL COLOSSEO.
PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
RIPERCUSSIONI NELLE ZONE LIMITROFE IN PARTICOLARE TRAFFICO MOLTO INTENSO
E RALLENTATO NELLA ZONA DELLE TERME DI CARACALLA E SAN GIOVANNI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CHIUSA LA FERMATA DELLA METRO B
COLOSSEO. DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS DELLA ZONA.
INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI LA QUESTURA HA ATTIVATO
NEL CENTRO DI ROMA LA “GREEN ZONE” ALL’INTERNO DELLA QUALE NON SARANNO
CONSENTITE MANIFESTAZIONE E NON POTRANNO ACCEDERE I VEICOLI ADIBITI AL
TRASPORTO MERCI ANCHE SE DI MASSA INFERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE.
PER AVERE MAGGIORI DETTAGLI SUI DIVIETI È POSSIBILE CONSULTARE ANCHE IL
SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma