Traffico Roma del 19-04-2021 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione migliorano le condizioni del traffico sul Grande Raccordo Anulare mentre su via delle forme Italico non si escludono ancora rallentamenti tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria Provenendo dall’olimpico e nel centro città prudenza su via Crescenzio perché la strada è momentaneamente chiusa per una perdita d’acqua in prossimità di via Virgilio sono comunque presenti sul posto i vigili del fuoco a causa dei danni provocati dal maltempo di questo pomeriggio la fermata della metro a di stazione Termini continua ad essere chiusa sempre agibile quella della in alternativa si può utilizzare la fermata di Repubblica e da oggi fino al 24 aprile lavori di potatura in corso sul Lungotevere Flaminio non si esclude dunque più traffico tra le 7 del mattino alle 17 sulla A24 tra Lazio e Abruzzo ricordiamo per lavori notturni la chiusura tra Carsoli e Vicovaro in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6 di domani mattina infine stacompletamente chiuso in ogni direzione lo svincolo di maccarese-fregene sulla Roma Civitavecchia per lavori notturni dalle 22 alle 6 ma per maggiori dettagli sulle nostre notizie Roma punto luce del punto it e per oggi è tutto da Gianluca belfiglio Buona serata un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma