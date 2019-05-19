Traffico Roma del 19-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 07:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RACE FOR THE
CURE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO;
DUE I PERCORSI UNO DI 5 KM E L’ALTRO DI 2 KM TRA L’AREA DEL CIRCO
MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA ,
PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA
DEVIATE EO LMITATE 30 LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE
LA LINEA TRAM 3 VIAGGERÀ SOLO TRA VALLE GIULIA E IL PARCO DEL CELIO
CHIUSA PER UN ALTRO TIPO DIMANIFESTAZIONE VIA COLA DI RIENZO TRA VIA
ATTILIO REGOLO E VIA EZIO, TRA LE 9 E LE 19 , DEVIATA LA LINEA BUS 81
A CENTOCELLE SI FESTEGGIA IL PATRONO, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA SAN FELICE
DA CANTALICE . ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE SU PIAZZA
DELLE CAMELIE , IN VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED IN VIA DEGLI
AMARANTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma