Traffico Roma del 19-05-2019 ore 07:30

AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RACE FOR THE

CURE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO;

DUE I PERCORSI UNO DI 5 KM E L’ALTRO DI 2 KM TRA L’AREA DEL CIRCO

MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA ,

PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA

DEVIATE EO LMITATE 30 LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE

LA LINEA TRAM 3 VIAGGERÀ SOLO TRA VALLE GIULIA E IL PARCO DEL CELIO

CHIUSA PER UN ALTRO TIPO DIMANIFESTAZIONE VIA COLA DI RIENZO TRA VIA

ATTILIO REGOLO E VIA EZIO, TRA LE 9 E LE 19 , DEVIATA LA LINEA BUS 81

A CENTOCELLE SI FESTEGGIA IL PATRONO, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA SAN FELICE

DA CANTALICE . ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE SU PIAZZA

DELLE CAMELIE , IN VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED IN VIA DEGLI

AMARANTI

