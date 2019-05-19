Traffico Roma del 19-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 09:20 RF
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN
DIREZIONE ROMA.
UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA 12 ROMA-CIVITAVECCHIA ALL’ALTEZZA DEL
BIVIO CON LA SUPERSTRA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE DELLA
CAPITALE.
AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RACE FOR THE
CURE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO; PARTENZA ALLE ORE 10 DA PIAZZA BOCCA
DELLA VERITà.
DUE I PERCORSI, UNA CORSA COMPETITIVA DI 5 KM E UNA PASSEGGIATA DI 2 KM
TRA L’AREA DEL CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL TEATRO MARCELLO,
PIAZZA VENEZIA , PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA,DEVIATE E/O
LMITATE 30 LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE
LA LINEA TRAM 3 VIAGGERÀ SOLO TRA VALLE GIULIA E IL PARCO DEL CELIO
IN VIA COLA DI RIENZO OGGI ESPOSIZIONE DI AUTO D’EPOCA CHIUSA TRA VIA
ATTILIO REGOLO E VIA EZIO, CHIUSURA PREVISTA FINO ALLE ORE 19 ,
DEVIATA LA LINEA BUS 81
A CENTOCELLE FESTA PATRONALE, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA SAN FELICE DA
CANTALICE .
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE SU PIAZZA DELLE CAMELIE ,
IN VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED IN VIA DEGLI AMARANTI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma