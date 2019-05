Traffico Roma del 19-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 09:20 RF

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN

DIREZIONE ROMA.

UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA 12 ROMA-CIVITAVECCHIA ALL’ALTEZZA DEL

BIVIO CON LA SUPERSTRA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE DELLA

CAPITALE.

AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RACE FOR THE

CURE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO; PARTENZA ALLE ORE 10 DA PIAZZA BOCCA

DELLA VERITà.

DUE I PERCORSI, UNA CORSA COMPETITIVA DI 5 KM E UNA PASSEGGIATA DI 2 KM

TRA L’AREA DEL CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL TEATRO MARCELLO,

PIAZZA VENEZIA , PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA,DEVIATE E/O

LMITATE 30 LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE

LA LINEA TRAM 3 VIAGGERÀ SOLO TRA VALLE GIULIA E IL PARCO DEL CELIO

IN VIA COLA DI RIENZO OGGI ESPOSIZIONE DI AUTO D’EPOCA CHIUSA TRA VIA

ATTILIO REGOLO E VIA EZIO, CHIUSURA PREVISTA FINO ALLE ORE 19 ,

DEVIATA LA LINEA BUS 81

A CENTOCELLE FESTA PATRONALE, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA SAN FELICE DA

CANTALICE .

ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE SU PIAZZA DELLE CAMELIE ,

IN VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED IN VIA DEGLI AMARANTI.

