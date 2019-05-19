Traffico Roma del 19-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 10:20 ec
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE IN TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI DA BATTERIA NOMENTANA PER INCIDENTE
AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA
INCIDENTE CON CODE ANCHE ALLE PORTE DELLA CITTÀ SULLA VIA PONTINA TRA
PRATICA DI MARE E CASTEL PORZIANO IN DIREZIONE ROMA.
AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RACE FOR THE
CURE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO;
DUE I PERCORSI UNO DI 5 KM E L’ALTRO DI 2 KM TRA L’AREA DEL CIRCO
MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA ,
PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI CARACALLA
DEVIATE EO LMITATE 30 LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE
LA LINEA TRAM 3 VIAGGERÀ SOLO TRA VALLE GIULIA E IL PARCO DEL CELIO
ANCORA IN CENTRO TORNA L’ESPOSIZIONE DELLE AUTO D’EPOCA ALL’APERTO.
D’EPOCA SINO ALLE 19 RESTERà CHIUSO UN TRATTO DI VIA COLA DI RIENZO .
DEVIATA LA LINEA BUS 81
A CENTOCELLE SI FESTEGGIA IL PATRONO, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA SAN FELICE
DA CANTALICE . ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE SU PIAZZA
DELLE CAMELIE , IN VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED IN VIA DEGLI
AMARANTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma