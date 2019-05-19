Traffico Roma del 19-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 11:20 EC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA TANGENZIALE CHIUSA LA NUOVA GALLERIA VERSO SAN GIOVANNI PER
INCIDENTE
ALLE 12:00 A SAN PIETRO LA REGITA DEL REGINA COELI E A SEGUIRE LA
BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO . POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO AL TERMINE
DELLA CERIMONIA
AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI PER LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RACE FOR
THE CURE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO;
DUE I PERCORSI TRA L’AREA DEL CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL
TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA , PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI
CARACALLA
DEVIATELE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE
LA LINEA TRAM 3 VIAGGERÀ SOLO TRA VALLE GIULIA E IL PARCO DEL CELIO
A CASAL MONASTERO IN SVOLGIMENTO LA MANIFESTAZIONE “BICICLANDO” CHIUSE
DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
QUESTA SERA ALL’OLIMPICO IN CAMPO LAZIO BOLOGNA. ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI
PER LA VIABILITÀ NELL’AREA DELLO STADIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma