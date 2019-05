Traffico Roma del 19-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 12:20 EC

A TRASTEVERE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELL’EMPORIO.

NELL’INCIDENTE È RIMASTO COINVOLTO UN MEZZO AMA

ALLE 12:00 A SAN PIETRO LA REGITA DEL REGINA COELI E A SEGUIRE LA

BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO . POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO AL TERMINE

DELLA CERIMONIA

AL CIRCO MASSIMO SI CORRE OGGI PER LA VENTESIMA EDIZIONE DELLA RACE FOR

THE CURE PER LA LOTTA AI TUMORI DEL SENO;

DUE I PERCORSI TRA L’AREA DEL CIRCO MASSIMO, BOCCA DELLA VERITÀ, VIA DEL

TEATRO MARCELLO, PIAZZA VENEZIA , PORTA CAPENA E VIALE DELLE TERME DI

CARACALLA

DEVIATELE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO, IN PARTICOLARE

LA LINEA TRAM 3 VIAGGERÀ SOLO TRA VALLE GIULIA E IL PARCO DEL CELIO

QUESTA SERA ALL’OLIMPICO IN CAMPO LAZIO BOLOGNA. ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI

PER LA VIABILITÀ NELL’AREA DELLO STADIO

