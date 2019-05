Traffico Roma del 19-05-2019 ore 13:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione rallentamenti per incidente in via Tor di Quinto altezza di via Federico Caprilli in zona Vitinia causa un allagamento è chiusa via Fiume Aldo tra Piazza Stanlio e Ollio e via Ostiense si sta per concludere la ventesima edizione della Race for the cure per la lotta ai tumori del seno ancora rallentamenti nella zona del Circo Massimo a Centocelle festa patronale chiusa al traffico Piazza San Felice da Cantalice attenzione cambiamenti per la viabilità anche su Piazza delle Camelie via delle Camelie via dei Castani e via è via degli amaranti questa sera all’Olimpico in campo lazio-bologna attenzione ai cambiamenti per la viabilità nell’area dello stadio per ora è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma