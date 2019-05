Traffico Roma del 19-05-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 14:20

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA

ROMA-TERAMO.

SI GUIDA SENZA PROBLEMI ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST E

SULLE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE

NEL QUARTIERE TUSCOLANO MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA LANUVIO PER GLI ALBERI

CADUTI SULLA SEDE STRADALE, IN PROSSIMITà DI VIA ALLUMIERE.

IL CENTRO DI ROMA OSPITA “AUTOANTIQUA”, LA MOSTRA CON LE PIù BELLE AUTO DEL

NOVECENTO. PER TUTTA LA DOMENICA CHIUSA VIA COLA DI RIENZO E PIAZZA COLA DI

RIENZO PER PERMETTERE LA MANIFESTAZIONE E OSPITARE GLI APPASSIONATI DELLE

VECCHIE QUATTRO RUOTE.

IN ZONA GIANICOLENSE, COMINCIANO DOMANI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA DEL

CASALETTO. CON L’AVVIO DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA DEL SACRO CUORE.

RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

