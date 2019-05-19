Traffico Roma del 19-05-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 14:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO.
SI GUIDA SENZA PROBLEMI ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST E
SULLE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE
NEL QUARTIERE TUSCOLANO MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA LANUVIO PER GLI ALBERI
CADUTI SULLA SEDE STRADALE, IN PROSSIMITà DI VIA ALLUMIERE.
IL CENTRO DI ROMA OSPITA “AUTOANTIQUA”, LA MOSTRA CON LE PIù BELLE AUTO DEL
NOVECENTO. PER TUTTA LA DOMENICA CHIUSA VIA COLA DI RIENZO E PIAZZA COLA DI
RIENZO PER PERMETTERE LA MANIFESTAZIONE E OSPITARE GLI APPASSIONATI DELLE
VECCHIE QUATTRO RUOTE.
IN ZONA GIANICOLENSE, COMINCIANO DOMANI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU VIA DEL
CASALETTO. CON L’AVVIO DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA DEL SACRO CUORE.
RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma