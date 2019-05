Traffico Roma del 19-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 15:20

BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO.

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA

CAPITALE.

SEMPRE CHIUSA AL TRAFFICO VIA LANUVIO A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA SEDE

STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE.

A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA

SAN FELICE DA CANTALICE .

ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE SU PIAZZA DELLE CAMELIE ,

VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED VIA DEGLI AMARANTI.

NEL QUARTIERE GIANICOLENSE, COMINCIANO DOMANI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU

VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA DEL SACRO CUORE.

RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma