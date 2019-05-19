Traffico Roma del 19-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO.
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA
CAPITALE.
SEMPRE CHIUSA AL TRAFFICO VIA LANUVIO A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA SEDE
STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE.
A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA
SAN FELICE DA CANTALICE .
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE SU PIAZZA DELLE CAMELIE ,
VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED VIA DEGLI AMARANTI.
NEL QUARTIERE GIANICOLENSE, COMINCIANO DOMANI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU
VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA DEL SACRO CUORE.
RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma