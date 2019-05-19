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Traffico Roma del 19-05-2019 ore 17:30

di - 19 Maggio 2019 - 17:30

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VIABILITÀ ROMA  DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE  17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON   POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE  SI VIAGGIA A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO E
INCIDENTE  DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN
CARREGGIATA INTERNA  RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO
DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO NELLE DUE DIREZIONI.
A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA
SAN FELICE DA CANTALICE . ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE
SU PIAZZA DELLE CAMELIE , VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED  VIA DEGLI
AMARANTI.
A MONTI TIBURTINI FESTA DELLA PARROCCHIA DI SANT’ATANASIO, CORTEO STORICO
PER LE VIE DEL QUARTIERE COMPRESO  IL TRATTO DI VIA DEI MONTI TIBURTINI TRA
VIA CARLO AMORETTI E VIA FILIPPO MEDA. DEVIATE LE LINEE DI BUS 61, 111, 542
E 544.
DA OGGI  FINO AL 24 MAGGIO LAVORI IN VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA,
CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA VIA DI CARCARICOLA E VIALE DELLA SORBONA.
PER  IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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