Traffico Roma del 19-05-2019 ore 17:30

BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO.

SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO E

INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN

CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO

DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO NELLE DUE DIREZIONI.

A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA

SAN FELICE DA CANTALICE . ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE

SU PIAZZA DELLE CAMELIE , VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED VIA DEGLI

AMARANTI.

A MONTI TIBURTINI FESTA DELLA PARROCCHIA DI SANT’ATANASIO, CORTEO STORICO

PER LE VIE DEL QUARTIERE COMPRESO IL TRATTO DI VIA DEI MONTI TIBURTINI TRA

VIA CARLO AMORETTI E VIA FILIPPO MEDA. DEVIATE LE LINEE DI BUS 61, 111, 542

E 544.

DA OGGI FINO AL 24 MAGGIO LAVORI IN VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA,

CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA VIA DI CARCARICOLA E VIALE DELLA SORBONA.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

