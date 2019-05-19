Traffico Roma del 19-05-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 18:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO E
INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN
CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO
DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORRENOVA TRA VIA MAGLIE E IL
CAVALCAVIA DI TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI.
A MONTI TIBURTINI FESTA DELLA PARROCCHIA DI SANT’ATANASIO, CORTEO STORICO
PER LE VIE DEL QUARTIERE COMPRESO IL TRATTO DI VIA DEI MONTI TIBURTINI TRA
VIA CARLO AMORETTI E VIA FILIPPO MEDA. DEVIATE LE LINEE DI BUS 61, 111, 542
E 544.
DA OGGI FINO AL 24 MAGGIO LAVORI IN VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA,
CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA VIA DI CARCARICOLA E VIALE DELLA SORBONA.
NEL QUARTIERE GIANICOLENSE, COMINCIANO DOMANI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU
VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA DEL SACRO CUORE.
RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma