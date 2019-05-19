Traffico Roma del 19-05-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 19.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.
SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO E
INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN
CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO
DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO NELLE DUE DIREZIONI.
BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI FINO ALLO SVINCOLO
PER IL RACCORDO ANULARE.
A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA
SAN FELICE DA CANTALICE . ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE
SU PIAZZA DELLE CAMELIE , VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED VIA DEGLI
AMARANTI.
DA OGGI FINO AL 24 MAGGIO LAVORI IN VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA,
CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA VIA DI CARCARICOLA E VIALE DELLA SORBONA.
NEL QUARTIERE GIANICOLENSE, COMINCIANO DOMANI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU
VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA DEL SACRO CUORE.
RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.
PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma