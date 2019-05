Traffico Roma del 19-05-2019 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 19.20

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO.

SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO E

INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN

CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO

DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO NELLE DUE DIREZIONI.

BREVI CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI FINO ALLO SVINCOLO

PER IL RACCORDO ANULARE.

A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA

SAN FELICE DA CANTALICE . ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ ANCHE

SU PIAZZA DELLE CAMELIE , VIA DELLE CAMELIE,VIA DEI CASTANI ED VIA DEGLI

AMARANTI.

DA OGGI FINO AL 24 MAGGIO LAVORI IN VIA DEL FONTANILE DI CARCARICOLA,

CHIUSO AL TRAFFICO IL TRATTO TRA VIA DI CARCARICOLA E VIALE DELLA SORBONA.

NEL QUARTIERE GIANICOLENSE, COMINCIANO DOMANI I LAVORI DI MANUTENZIONE SU

VIA DEL CASALETTO. CON L’AVVIO DEL CANTIERE CHIUSA LA STRADA TRA LA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE E PIAZZA DEL SACRO CUORE.

RIAPERTURA PREVISTA IL 24 MAGGIO.

PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE DELL’ASCOLTO

