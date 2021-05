Traffico Roma del 19-05-2021 ore 20:00

Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sulla tangenziale in diminuzione il traffico tra Corso Francia e via dei Campi Sportivi ora abbiamo rallentamenti a causa restringimento della carreggiata code tra la galleria Giovanni XXIII e via della Pineta Sacchetti coda per traffico in via dell’Ambaradam Ci troviamo tra San Giovanni in Laterano e via Druso al Pigneto di circolazione sulla via Casilina disagi verso la via Prenestina ci spostiamo sul Raccordo Anulare abbiamo in carreggiata interna tra le uscite Nomentana e Tiburtina traffico intenso ma anche un incidente in conclusione ricordiamo che il Lazio è in giallo anche nei prossimi giorni e da oggi è posticipato alle 23 il divieto di uscita notturna con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma