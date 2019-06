Traffico Roma del 19-06-2019 ore 07:30

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 07:20

per l’intenso traffico incolonnamenti in entrata in città sulla via

flaminia nuova, dal raccordo a via dei due ponti, sulla cassia, da via

della giustiniana a via di grottarossa

code anche sulla colombo da via pindaro a via di malafede

sul tratto urbano della a24 rallentamenti e code dal raccordo alla

tangenziale

sul raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite

casilina appia

proseguiranno sino al 6 luglio i lavori nutturni sul tratto della

tangenziale compreso tra campi sportivi e via nomentana direzione san

giovanni con conseguenti chiusura al traffico dalle 22 alle 6

