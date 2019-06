Traffico Roma del 19-06-2019 ore 08:00

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 07:50

CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE

PONTI E SULLA CASSIA DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA

CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

POI PER CHI PROSEGUE SULLA TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI A CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL

LATTE E TIBURTINA E TRA CASILINA APPIA

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA

PRENESTINA E TIBURTINA

CHIUSA STANOTTE LA TANGENZIALE TRA CAMPI SPORTIVI E VIA NOMENTANA

DIREZIONE SAN GIOVANNI DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE .

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO

