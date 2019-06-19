Traffico Roma del 19-06-2019 ore 08:00
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 07:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI E SULLA CASSIA DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
POI PER CHI PROSEGUE SULLA TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI A CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL
LATTE E TIBURTINA E TRA CASILINA APPIA
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA
PRENESTINA E TIBURTINA
CHIUSA STANOTTE LA TANGENZIALE TRA CAMPI SPORTIVI E VIA NOMENTANA
DIREZIONE SAN GIOVANNI DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE .
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma