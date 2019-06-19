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Traffico Roma del 19-06-2019 ore 08:00

di - 19 Giugno 2019 - 8:00

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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 07:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
CODE IN ENTRATA IN CITTÀ SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE
PONTI E SULLA CASSIA DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA
CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
POI PER CHI PROSEGUE SULLA TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI A CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL
LATTE E TIBURTINA E TRA  CASILINA APPIA
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA  TRIONFALE E AURELIA E TRA
PRENESTINA E TIBURTINA
CHIUSA STANOTTE  LA TANGENZIALE TRA CAMPI SPORTIVI E VIA NOMENTANA
DIREZIONE SAN GIOVANNI  DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE .
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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