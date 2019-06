Traffico Roma del 19-06-2019 ore 09:00

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 08:20

AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE

CODE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E CASSIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA, PIÙ

AVANTI CODE TRA TRA TRIONFALE E AURELIA E DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ

TRA CASILINA E TIBURTINA

RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E

TIBURTINA, TRA CASILINA APPIA E POI TRA PONTINA E LO SV PER FIUMICINO

SULLE DUE CARREGGIATE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

POI PER CHI PROSEGUE SULLA TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI A CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO

PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA SI SVOLGERANNO OGGI LE PROVE DI UN CONCORSO

PUBBLICO IN DUE SESSIONI, LA PRIMA DALLE 8 ALLE 12 LA SECONDA DALLE 14

ALLE 18. NUMEROSI I CANDIDATI CHE PARTECIPERANNO ALLE PROVE, NON SI PUÒ

ESCLUDERE UN AUMENTO DEL TRAFFICO IN PARTICOALRE SU VIA PORTUENSE

RICORDIAMO CHE L’AREA SI PUÒ RAGGIUGERE IN TRENO CON LA FERROVIA FL1 ROMA-

FIUMICINO SCENDENDO ALLA FERMATA FIERA DI ROMA. LA FL1 FERMA ANCHE ALLE

STAZIONI DI TUSCOLANA, TIBURTINA E OSTIENSE, PERMETTENDO LO SCAMBIO CON LE

METRO A ,FERMATA PONTE LUNGO E CON LA LINEA B FERMATE TIBURTINA E

PIRAMIDE.

