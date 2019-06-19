Traffico Roma del 19-06-2019 ore 09:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 09:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRAFLAMINIA E AURELIA, TRA LO SV
PER FIUMICINO E PONTINA E DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ TRA CASILINA E
TIBURTINA
RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA NORD E TIBURTINA,
TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
POI PER CHI PROSEGUE SULLA TANGENZIALE CODE DA MONTI TIBURTINI A CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO E TRA BATTERIA NOMENTANA E LO SV DELLA A24 VERSO
SAN GIOVANNI
IN ZONA PRIMAVALLE RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI TORREVECCHIA FRA VIA
BONACOSSA E VIA ANTON MARIA VALSALVA PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE.
INVEITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO LOCALE
ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELL’ALMONE
INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO È SEGNALATO ANCHE SU VIA
TEULADA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma