Traffico Roma del 19-06-2019 ore 10:00

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 09:50

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA

ED ANCHE DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ TRA CASILINA E NOMENTANA

RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNAALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA

TIBURTINA E PIÙ AVANTI ANCHE PER UN LIEVE INCIDENTE, TRA CASILINA E APPIA

RALLENTAMENTI ANCORA SUL RACCORDO POI TRA PONTINA E LO SV PER FIUMICINO

SULLE DUE CARREGGIATE

RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ENTRATA IN CITTÀ VERSO

LA TANGENZIALE

POI PER CHI PROSEGUE SULLA TANGENZIALE CODE DA PONTE DELLE VALLI A CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO E TRA LO SV DELLA A24 E VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI

IN ZONA PRIMAVALLE RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI TORREVECCHIA FRA VIA

BONACOSSA E VIA ANTON MARIA VALSALVA PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE.

INVEITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DELLA ZONA

ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELL’ALMONE

INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO È SEGNALATO ANCHE SU VIA

TEULADA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO

È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma