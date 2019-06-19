Traffico Roma del 19-06-2019 ore 10:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 09:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA
ED ANCHE DALL’ALTRA PARTE DELLA CITTÀ TRA CASILINA E NOMENTANA
RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNAALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA
TIBURTINA E PIÙ AVANTI ANCHE PER UN LIEVE INCIDENTE, TRA CASILINA E APPIA
RALLENTAMENTI ANCORA SUL RACCORDO POI TRA PONTINA E LO SV PER FIUMICINO
SULLE DUE CARREGGIATE
RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN ENTRATA IN CITTÀ VERSO
LA TANGENZIALE
POI PER CHI PROSEGUE SULLA TANGENZIALE CODE DA PONTE DELLE VALLI A CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO E TRA LO SV DELLA A24 E VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI
IN ZONA PRIMAVALLE RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI TORREVECCHIA FRA VIA
BONACOSSA E VIA ANTON MARIA VALSALVA PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE.
INVEITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DELLA ZONA
ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELL’ALMONE
INCIDENTE CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO È SEGNALATO ANCHE SU VIA
TEULADA ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE CLODIO
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma