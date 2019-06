Traffico Roma del 19-06-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

CODE PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA

CASSIA BIS E CASSIA DIREZIONE AURELIA

. RALLENTAMENTO PER UN ALTRO INCIDENTE SONO SRGNALATI IN CARREGGIATA

INTERNA TRA CASILINA E APPIA

QUALCHE RALLENTAMENTOANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA

DELLO SV PER LA TANGENZIALE

IN ZONA PRIMAVALLE RICORDIAMO CHE È CHIUSA VIA DI TORREVECCHIA FRA VIA

BONACOSSA E VIA ANTON MARIA VALSALVA PER PROBLEMI AL MANTO STRADALE.

INVEITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO DELLA ZONA

PER LAVORI IN CORSO SU VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI LARGO DON LUIGI

GUANELLA CI SONO CODE SULLA VIA AURELIA DALLO SV DEL RACCORDO ANULARE

INCIDENTE INVECE IN ZONA TALENTI PROVOCA RALLENTAMENTI SU VIA UGO OJETTI

DALL’INCORCIO CON VIA DI CASALBOCCONE DIREZIONE JONIO

