Traffico Roma del 19-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’Aci
NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
QUALCHE PROBLEMA LUNGO LA CARREGGIATAESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE CI
SONO CODE A TRATTI TRA LAUENTINA E APPIA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI TRA VIA CORTONA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANG. EST TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA RM-
TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
CI SPOSTIAMO IN ZONA APPIA PRUDENZA ANCHE QUI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN
PIAZZA DEI RE DI ROMA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
INCIDENTE E CODE SUL VIALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI NEI PRESSI DEL
LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma