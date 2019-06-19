Traffico Roma del 19-06-2019 ore 15:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 15:20 tr
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’Aci
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A
TRATTI TRA LAUENTINA E LA ROMANINA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DIFFICOLTA’ SU VIALE DEL POLICLINICO, A CAUSA DELL’INCENDIO DI UN VEICOLO
LA STRADA E’ CHIUSA TRA PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO E PIAZZA DELLA CROCE
ROSSA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANG. EST TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA RM-
TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
CI SPOSTIAMO IN ZONA APPIA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE IN PIAZZA
CAMILLO FINOCCHIARO APRILE NEI PRESSI DI VIA APPIA NUOVA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma