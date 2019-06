Traffico Roma del 19-06-2019 ore 16:30

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 15:20 tr

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’Aci

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE A

TRATTI TRA LAUENTINA E LA ROMANINA.

SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

DIFFICOLTA’ SU VIALE DEL POLICLINICO, A CAUSA DELL’INCENDIO DI UN VEICOLO

LA STRADA E’ CHIUSA TRA PIAZZA GIROLAMO FABRIZIO E PIAZZA DELLA CROCE

ROSSA, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN TUTTA L’AREA

CIRCOSTANTE.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANG. EST TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA RM-

TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

CI SPOSTIAMO IN ZONA APPIA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE IN PIAZZA

CAMILLO FINOCCHIARO APRILE NEI PRESSI DI VIA APPIA NUOVA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma