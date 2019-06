Traffico Roma del 19-06-2019 ore 17:00

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 16:50 TR

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLAROI IN USCITA DALLA

CITTA’IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN FILA DA C.SO DI FRANCIA AL

RACCORDO ANULARE.

SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIANOMENTANA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.

SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A

TRATTI PER TRAFFICO TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TIBURTINA E IL

BIVIO PER LA RM-TE.

INCIDENTE SU VIA ISACCO NEWTON, POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA

VINCENZO USSANI.

LAVORI QUESTA NOTTE TRA LE 22-E LE 6 DI DOMANI MATTINA NEL SOTTOVIA IN

SASSIA, CHIUSO SIA NELLA CORSIA VERSO IL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE SIA IN

QUELLA PER VIA GREGORIO VII.

CON LA STESSA FASCIA ORARIA, 22/6, CHIUSA LA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI

CAMPI SPORTIVI E LA NOMENTANA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma