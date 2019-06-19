Traffico Roma del 19-06-2019 ore 17:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 16:50 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLAROI IN USCITA DALLA
CITTA’IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN FILA DA C.SO DI FRANCIA AL
RACCORDO ANULARE.
SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIANOMENTANA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI PER TRAFFICO TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TIBURTINA E IL
BIVIO PER LA RM-TE.
INCIDENTE SU VIA ISACCO NEWTON, POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA
VINCENZO USSANI.
LAVORI QUESTA NOTTE TRA LE 22-E LE 6 DI DOMANI MATTINA NEL SOTTOVIA IN
SASSIA, CHIUSO SIA NELLA CORSIA VERSO IL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE SIA IN
QUELLA PER VIA GREGORIO VII.
CON LA STESSA FASCIA ORARIA, 22/6, CHIUSA LA TANGENZIALE EST TRA VIA DEI
CAMPI SPORTIVI E LA NOMENTANA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma