Traffico Roma del 19-06-2019 ore 18:00

NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 17:50 TR

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA

CITTA’IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN FILA DA C.SO DI FRANCIA AL

RACCORDO ANULARE E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO A MOSTACCIANO VERSO

POMEZIA.

SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.

SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A

TRATTI PER TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN

GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA

TIBURTINA E IL BIVIO PER LA RM-TE, RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN DIREZIONE

DELLO STADIO OLIMPICO DA BATTERIA NOMENTANA A VIA SALARIA..

PROBLEMI A CORVIALE SU VIA DEL PONTE PISANO DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A

SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GIUNIGI, INEVITABILI

RIPERCUSSIONI PE RIL TRAFFICO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma