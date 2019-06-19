Traffico Roma del 19-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 17:50 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA
CITTA’IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA IN FILA DA C.SO DI FRANCIA AL
RACCORDO ANULARE E SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO A MOSTACCIANO VERSO
POMEZIA.
SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODEA TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI PER TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA RM-TE, RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN DIREZIONE
DELLO STADIO OLIMPICO DA BATTERIA NOMENTANA A VIA SALARIA..
PROBLEMI A CORVIALE SU VIA DEL PONTE PISANO DOVE PER LAVORI SI TRANSITA A
SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GIUNIGI, INEVITABILI
RIPERCUSSIONI PE RIL TRAFFICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma