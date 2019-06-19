Traffico Roma del 19-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 ORE 19:20 TR
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA E TRA VIA NOMENTANA E CASILINA E PIU’ AVANTI TRA LA
ROMA FIUMICINO E VIA AURELIA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A
TRATTI PER TRAFFICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA RM-TE..
IN CENTRO RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIALE PARIOLI NEI PRESSI DI
VIA ANTONIO STOPPANI.
INCIDENTE E CODE ANCHE IN VIA DELL’AMBA ARADAM ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
LATERANI.
RESTANO PROBLEMI A CORVIALE SU VIA DEL PONTE PISANO DOVE PER LAVORI SI
TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GUINIGI,
INEVITABILI RIPERCUSSIONI PE RIL TRAFFICO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma