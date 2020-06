Traffico Roma del 19-06-2020 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per lavori in tangenziale e fra Corso di Francia alla galleria Giovanni XXIII in direzione dello stadio incidente correttamente invece su via del Mare all’altezza di via dell’ippica prevista poi una manifestazione in mattinata nei pressi del Miur con sede in largo Bernardino da Feltre a Trastevere possibili rallentamenti sulle strade adiacenti tra le 10 e le 11:30 ricordiamo che è chiuso viale della Moschea tra Ponte Salario e la tangenziale nelle due direzioni Attenzione anche ai cambiamenti per la circolazione su via di Ponte Salario aperte infine Sì il 30 agosto senza limitazioni le ZTL di centro Tridente Trastevere restano attive le ZTL notturne lista Lorenzo e Testaccio per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma