Traffico Roma del 19-06-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in tangenziale Tra viale di Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio rallentamenti per traffico Invece sul per Sorbano della 24 per immettersi sulla tangenziale est di rallentamenti sono segnalati anche sul Raccordo Anulare tra Roma sud e Appia in carreggiata esterna chiude per lavori invece sulla via Ardeatina da via Tito Poggi verso il grande raccordo anulare da via Casali delle cornacchiole invece in uscita dalla città prevista una manifestazione in mattinata nei pressi del Miur il Largo Bernardino da Feltre a Trastevere possibili rallentamenti sulle strade adiacenti tra le 10 e le 11:30 per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città Chiama luce verde al numero gratuito 800 18 34 è tutto un saluto a più tardi

