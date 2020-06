Traffico Roma del 19-06-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per traffico sul Grande Raccordo Anulare tra Roma sud e Appia in carreggiata esterna code per lavori invece sulla via Ardeatina da Fioranello verso la capitale e da via di torricola invece in uscita dalla città code per lavori anche sulla tangenziale e fra viale di Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Qualche rallentamento per traffico invece in direzione di San Giovanni su viale Castrense Cambiamo argomento nei fine settimana e durante la serata per lavori stradali sulla linea Roma Lido tra Acilia e Colombo non circolerà noi treni a partire dalle 21:30 regolare invece il servizio tra piramide e Acilia e viceversa per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde È tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

