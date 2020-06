Traffico Roma del 19-06-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto code per lavori sono sempre segnalate in tangenziale Fra viale di Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII in direzione dello stadio allentamento per traffico anche in direzione di San Giovanni all’altezza dello svincolo dell’a24 e poi su viale Castrense rallentamenti per traffico sul Grande Raccordo Anulare tra Appia e Roma Sud in carreggiata esterna per incidente invece ci sono rallentamenti in centro su via Nazionale all’altezza di via Napoli più difficile la situazione sempre per un incidente invece su via di Boccea all’altezza di via Urbano Secondo te per lavori su via Ardeatina tra via di Fioranello e via di torricola nelle due direzioni Cambiamo argomento è sempre chiuso viale della Moschea tra Ponte Salario e la tangenziale nelle due direzioni Attenzione anche ai cambiamenti per la colazione su via di Ponte Salario in corso poi una manifestazione nei pressi del Miur in largo Bernardino da Feltre a Trastevere possibili rallentamenti sulle strade adiacenti fino alle 11:03nel fine settimana in serata per lavori stradali sulla linea Roma Lido tra Acilia e Colombo non circoleranno i treni tra regolare invece il servizio tra piramide Acilia e viceversa restiamo a danza La ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutto per questo appuntamento Un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri aggiornamenti un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma