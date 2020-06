Traffico Roma del 19-06-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nell’aria dell’incrocio formato tra via di Boccea via Gregorio XI per lavori in corso incolonnamenti su via del Foro Italico fra Corso di Francia e la galleria Giovanni XXIII in direzione dello Stadio Olimpico rallentamenti poi sulla tangenziale est tra via Tiburtina e la cemento altra Urbano A24 roma-teramo verso San Giovanni per lavori altre cose su via Ardeatina tra via di torricola e raccordo anulare qui in entrambi i sensi di marcia per quanto riguarda la metro B fino al 26 giugno dal lunedì al venerdì la sera dalle ore 21 sospesa la tratta Castro Pretorio Laurentina è sostituita dalla linea busta vita MB se sta situazioneCroci nella tratta San Giovanni Malatesta stop quindi alle 21 e bus sostitutivi per lavori in programma fino al 12 luglio

