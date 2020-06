Traffico Roma del 19-06-2020 ore 15:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord lavori in corso sulla via Tiberina subito dopo il bivio con la via Flaminia in direzione Fiano Romano Si procede a senso unico alternato si tratta di lavori alla gasdotto inevitabili rallentamenti In entrambe le direzioni code per lavori anche su via del Foro Italico da Corso Francia la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico ma anche da via dei Campi Sportivi vicino al bivio per la via Salaria in direzione San Giovanni proseguendo sulla tangenziale est sempre verso San Giovanni abbiamo incolonnamenti all’altezza del Bivio con la romana quella poi te la via Prenestina & viale Castrense nel quartiere Don Bosco code su via Papiria in direzione di Viale Togliatti a causa di un incidente avvenuto all’altezza di via Santi Romano chiude per lavori su via Ardeatina 3 Il raccordo è via di torricola In entrambe le direzioni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

