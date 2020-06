Traffico Roma del 19-06-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sulla via Salaria all’altezza di via dei Prati Fiscali Verso il raccordo Ci sono code conseguenti sulla tangenziale per le difficoltà di missione sulla stessa Salaria a partire dalla via Nomentana in direzione Stadio Olimpico è da via dei Campi Sportivi verso San Giovanni sempre sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico soliti dei per lavori da Corso Francia la galleria Giovanni XXIII direzione Stadio Olimpico Per quanto riguarda la metro B fino al 26 giugno dal lunedì al venerdì la sera dalle 21 sospesa la tratta Castro Pretorio Laurentina sostituita dalla linea di bus navetta MB stessa situazione sulla metro C nella tratta San Giovanni Malatesta stop alle 21 e bus sostitutivi perin programma fino al 12 luglio sempre per lavori di manutenzione per sei fine settimana consecutivi a cominciare da oggi la circolazione della ferrovia regionale Roma lido sarà interrotta stasera a partire dalle 21:30 tra Acilia e Colombo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luce verde

