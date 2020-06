Traffico Roma del 19-06-2020 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code per lavori su via del Foro Italico a partire da Corso Francia fino alla galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico è fino a viale della Moschea verso San Giovanni trafficate tutte le principali vie consolari in uscita dalla città Verso il raccordo In particolare le vie Flaminia sul raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla Cassia bis alla Salaria poi a seguire dalla diramazione di Roma nord dalla Casilina rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla via del mare fino alla diramazione di Roma Sud code per incidente sulla Pontina da Spinaceto al Raccordo in direzione quindi della capitale per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma