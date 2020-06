Traffico Roma del 19-06-2020 ore 18:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord ci sono cose sulla via Cassia tra il raccordo via dei Due Ponti e sulla Salaria tra la aeroporto dell’Urbe in entrambi i casi In entrambe le direzioni di marcia sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti da via dei Monti Tiburtini sino al bivio per la A24 roma-l’aquila-teramo appuntamenti per incidente in via di San Giovanni in Laterano all’altezza di piazza di San Clemente sul raccordo in carreggiata interna code a tratti tra le uscite Flaminia Salaria poi a seguire dalle azioni di Roma nord fino al bivio per la via Casilina rallentamenti e code anche in carreggiata esterna tra la Colombo e La Romanina per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma