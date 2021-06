Traffico Roma del 19-06-2021 ore 08:30

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non ci sono sostanziali novità non molto traffico registrate in queste ore sono andati via cittadina benché in aumento sul raccordo è consona spostamenti e gite fuori porta favoriti dal maltempo e primo weekend in zona Bianca per il Lazio via quindi tutte le restrizioni sulla mobilità più tardi non si esclude quindi la formazione di rallentamenti e code sulle principali arterie che conducono alla volta del litorale laziale 15 Aurelia e Pontina manca sull’autostrada A1 roma-napoli in direzione sud e A24 roma-l’aquila-teramo verso l’Abruzzo per lavori di pulitura chiusi al traffico Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la cosiddetta panoramica per via Trionfale Piazzale Clodio In quest’ultima direzione la verdura alle 12 ad Acilia per urgenti lavori chiusa al traffico via Domenico Morelli 3 a via di Saponara e via Gaetano Previati per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma